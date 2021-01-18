恒指公司推出恒生聰明貝塔指數系列

恒生指數公司公布，今日(18日)推出以6個備受廣泛研究的特定單⼀因子為主題的恒生聰明貝塔指數系列。

恒生聰明貝塔指數系列運用恒生大中型股(可投資)指數作為選股範圍，並旨在捕捉6個備受廣泛研究⽽具有⻑期風險溢價的因子，包括價值、動量、質量、股息率、低波幅及規模。

基於觀察研究顯示，保持質量對優化因子投資組合至爲重要，所以除了優化符合預期的因子風險外，此指數系列將採用新式質量為本的指數編算方法，利用質量篩選標準，於選股範圍中挑選出質量得分排名為首百分之八十的股票，然後再根據因子強度來調整個別股票的權重。

恒生指數公司分別提供兩套各有6項單⼀因子的指數。其中，智選指數旨在迎合以更進取的方式來優化因子風險的投資人士，⽽全選指數則為達致較闊的市場覆蓋。

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