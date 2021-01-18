銅鑼灣怡和街地舖8000萬元轉手

2021年01月18日 19:09
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    銅鑼灣怡和街地舖
    新冠肺炎疫情下，核心區舖位罕錄理想價成交。市場人士指，銅鑼灣怡和街1至1L號一個地舖連連入則閣樓，以约8,000萬港元轉手，租金回報僅約1.4厘。
    該舖地下建築面積約430呎，閣樓面積約430呎。原業主叫價約8,000萬元。租客為電訊商，月租金約9萬元，租期至2023年4月。
    據悉原業主於1997年11月斥約6,800萬元接摸貨買入。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖原業主為資深投資者梁定邦、項目位於重災區，附近都是吉舖或散貨場，是次成交價較市值高逾30%。
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