銅鑼灣怡和街地舖8000萬元轉手

新冠肺炎疫情下，核心區舖位罕錄理想價成交。市場人士指，銅鑼灣怡和街1至1L號一個地舖連連入則閣樓，以约8,000萬港元轉手，租金回報僅約1.4厘。

該舖地下建築面積約430呎，閣樓面積約430呎。原業主叫價約8,000萬元。租客為電訊商，月租金約9萬元，租期至2023年4月。

據悉原業主於1997年11月斥約6,800萬元接摸貨買入。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該舖原業主為資深投資者梁定邦、項目位於重災區，附近都是吉舖或散貨場，是次成交價較市值高逾30%。

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