港府積極考慮採納央行數碼貨幣　改變效率簡化交易

香港金融發展局區景麟相信，跨境數碼人民幣、央行數碼貨幣(CBDC)可以各樣促進合作，環境不斷改變，具發展空間。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂坦言，央行數碼貨幣必需尋求使用和監管上的解決方案，港府亦積極考慮採納CBDC，以改變交易效率，並消除需經過多層銀行的交易。同時，CBDC可追蹤每一個交易，有助打擊洗黑錢、逃稅等行為。金管局已建立基建促快捷便利的跨境支付系統，而數碼人民幣將來會為兩地居民的跨境零售消費提供多一個安全、便捷及創新的選擇，提升跨境支付服務效率和用戶體驗，亦有助促進粵港澳大灣區的互聯互通。

他又指，金管局與泰國央行合作央行數碼貨幣項目，設有一個泰銖—港幣區域走廊網絡，並處於第二階段，正探討跨境的貿易中如何處理一些問題，例如貿易結算和外匯衍生工具交易。

中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松指，據國際結算銀行調查顯示，全球66家回應調查的央行中，約80%央行正在參與和CBDC相關的研發工作，其中半數央行同時進行批發型及通用型或零售型CBDC的研發工作。約40%央行的研發工作已從概念研究階段發展至測試或概念驗證階段，還有10%央行已開展相關的試點計劃。另外，多個地方發展支付基建，而CBDC或可替代現金，加上其無接觸特性，可適合不同人士使用。

批發型CBDC主要用於銀行及其他相關機構間的巨額貨幣交易；而零售型CBDC則旨在滿足公眾日常的消費需求。

國際結算銀行創新樞紐香港中心主管Bénédicte Nolens認為，鈔票的通行性獲人民信任，支付工具必需比現有系統更優勝，才能普及化，故認為CBDC必需靠一個可信度高的系統才能成事。由於大額交易通常利用轉帳進行，而CDBC的跨境支付則能改善支付基建，降低交易成本、省時、同時亦能降低風險，相信批發型CBDC不會取代現有的交易。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020