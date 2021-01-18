證監歐達禮：港有望成全球氣候金融領導者

香港證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，香港金融市場的龐大規模和國際象徵性，處於獨特的位置，能成為全球氣候和環境金融領域的領導者，證監會與其他監管機構和政府機構合作。

去年證監會和香港金融管理局牽頭，成立一個綠色和可持續金融跨機構督導小組，以協調如何管理金融部門的氣候和環境因素。他認為，這標誌着香港可持續金融議程的重大變化，是對香港政府更廣泛的氣候戰略的補充和支持，而該小組已實施了具體措舉。

他續指，小組策略計劃中，要求相關行業必須在2025年或之前，按照氣候相關財務披露工作小組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)的建議，就氣候相關資料作出披露，並認為投資者需要了解所投資的產品發行人業務對環境造成的影響。另外，即使香港交易所( 00388 )已經採納與公司治理與氣候相關的風險和機會有關的TCFD建議，但目前尚不清楚投資者如何利用這些披露，故認為香港企業必須符合全部TCFD中的要求。

證監會現正就《基金經理操守守則》的擬議更改進行諮詢，將要求基金經理在投資過程中考慮與氣候相關的風險，並要求向最終投資者披露。

他提到，雖然人們普遍認為解決氣候變化，很大程度上取決於能否根據其國家目標減少碳排放，但面積雖小的的香港對全球氣候融資的影響至關重要。

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