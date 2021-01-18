柏景灣兩房月租1.8萬　低市價10%

農曆新年將至，部分業主為了盡快租出單位願意減租，奧運站柏景灣兩房減租1,000元，以月租1.8萬元租出，低市價約10%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島1月已錄約5宗買賣，其中9座極高層H室，實用面積約591方呎，套三房間隔，望海景，原業主叫價約1,128萬元，議價後以1,000萬元市價成交，實用呎價約16,920元，新買家為同區客，並且為首次置業，斥資入市作自用。

●西灣河港島‧東18中層E室，實用面積約305方呎，叫價約538萬元，議價後以約525萬元易手，實用呎價約17,213元，新買家為外區客，購入上址上車自用，原業主於2011年4月份以約445萬元購入，轉售帳面獲利約80萬元，物業升值約18%。

●灣仔采怡閣低層C室，實用面積391方呎，兩房間隔，望樓景，以800萬元易手，實用呎價20,460元，原業主於2011年3月以470萬元買入，持貨近10年，帳面獲利330萬元，單位升值70%。

●灣仔聯利大廈低層A室，實用面積約324方呎，兩房間隔，外望樓景，由去年4月中開始放盤，原叫價620萬元，經議價後減價12萬元或約1.9%，至近日以608萬元沽出，實用呎價約18,765元，原業主於2017年4月以約490萬元購入，持貨逾3年轉手帳面獲利約118萬元，物業升值約24%。

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九龍區

●奧運站柏景灣7座低層H室，實用面積449方呎，兩房間隔，每月叫租約1.9萬元，減租約1,000元，以約1.8萬元租出，實用呎租40.1元，低市價一成。

●西南九龍匯璽II第5B座中低層K室，實用面積468方呎，兩房間隔，減租1,500元，成交月租2.05萬元，實用呎租43.8元。

●將軍澳維景灣畔10座低層H室，實用面積638方呎，三房連套房間隔，去年8月叫價1,200萬元放售，減價112萬元或約9%，以1,088萬元易手，實用呎價17,053元。屋苑現時有約316個放盤，入場價650萬元起。

●牛頭角淘大花園R座極低層3室，實用面積476方呎，兩房間隔，吸引買家購入作投資收租，成交價635萬元，實用呎價約13,340元，原業主於2005年3月以150萬元承接，是次轉手帳面獲利485萬元，升值逾3.2倍。

●黃大仙滙豪山中層B室，實用面積550方呎，三房間隔，原開價860萬元，累減40萬元或約4.7%，以820萬元成交，實用呎價14,909元。

●大角咀奧柏‧御峯1座中層B室，實用面積334方呎，一房間隔，減價15萬元，成交價635萬元，實用呎價19,012元。

●長沙灣昇悅居1座中層E室，望內園景，兩房間隔，實用面積約490方呎，以880萬元放盤半年後，獲區內客接洽，議價後減價16.2萬元，以約863.8萬元成交，實用呎價約17,629元，原業主於2009年2月以約262萬元購入，轉售帳面賺約601.8萬元，物業升值約2.3倍。

●長沙灣碧海藍天6座低層G室，實用面積494方呎，兩房間隔，放盤兩星期，累減42萬元，獲用家以858萬元承接，實用呎價17,368元。

●荔枝角美孚新邨頂層4期百老匯街85號頂層單位，實用面積760方呎，三房連套房間隔，以863萬元易主，實用呎價11,355元。屋苑本月至今暫累錄約21宗二手成交，平均實用呎價13,129元。

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新界區

●青衣藍澄灣1座低層G室，實用面積約485方呎，兩房間隔，望山景，去年10月中開始放盤，原先叫價650萬元，經議價後減價42萬元或約6.5%，最後以608萬元成交，實用呎價約12,536元，青衣區1月暫錄約43宗成交，較上月同期的38宗升5宗或約13.2%。

●荃灣全‧城滙2座高層D室，實用面積765方呎，三房連套房間隔，早前開價約1,580萬元放售，減至1,493.8萬元成交，實用呎價19,527元。原業主於2017年9月以約1,328.5萬元購入物業，轉手帳面獲利約165.3萬元，升值約12.4%。

●深井豪景花園15座依麗小築中層F2室，實用面積1,040方呎，三房連套房間隔，叫價860萬元，放盤僅1日，減至818萬元沽出，實用呎價7,865元。

●屯門利寶大廈低層E室，實用面積269方呎，兩房間隔，以328萬元成交，實用呎價12,193元。原業主於2005年9月以約39.8萬元購入單位，現帳面獲利約288.2萬元，物業升值逾7倍。

●屯門萬寶大廈中層D室，實用面積254方呎，兩房間隔，叫價370萬元，減價18萬元或約5%，以352萬元沽出，實用呎價13,858元。買家為一名孝順女，現居於東涌，母親則居於旺角，見屯赤隧道通車後，東涌及屯門的交通十分方便，屯門樓價亦相宜，為了方便採望，遂在屯門買樓贈母親居住。

●屯門御半山1A座高層B室，實用面積304方呎，一房間隔，以月租1.25萬元租出，實用呎租41.1元。業主於2018年5月以約566.2萬元入市，現租出租金回報率約2.6厘。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居4座中層A室，實用面積638方呎，三房連套房間隔，上周五才以650萬元放盤，周末期間不斷有睇樓客參觀單位，其中一組客人周日睇樓後立即洽購，得知有另一組買家願意不議價以650萬元承接，便立即追價搶盤，最終成功以652.8萬元入市，實用呎價10,232元。

●天水圍嘉湖山莊周末錄7宗買賣，1月累錄31宗，其中美湖居5座中層B室，實用面積623方呎，套三房間隔，叫價640萬元，減價10萬元，隨即以630萬元沽出，實用呎價10,112元，新買家為外區換樓客，心儀該屋苑三房單位，近一星期已睇逾20個放盤，終決定落訂入市。

●元朗蝶翠峰7座頂層特色戶，實用面積約419方呎，天台面積約273方呎，兩房間隔，去年12月開始放盤，原先叫價590萬元，經議價後減價30萬元或約5.1%，終以560萬元沽出，實用呎價約13,365元，原業主於2014年10月以約392萬元購入，持貨約6年帳面獲利約168萬元，新買家租樓多年，現趁低息環境租轉買。

●元朗新元朗中心3座高層B室，實用面積466方呎，兩房間隔，連租約叫價680萬元，減價12萬元，即獲長線投資者不睇樓以668萬元承接，實用呎價14,335元，單位現時月租13,800元，按成交價計，租金回報約2.5厘。

●粉嶺花都廣場7座中層C室，實用面積413方呎，兩房間隔，原開價550萬元，放盤一星期，即獲上車客以528萬元承接，實用呎價12,785元。

●粉嶺花都廣場1月暫錄約8宗買賣，屋苑4座中層F室，實用面積413方呎，兩房間隔，議價後以533萬元獲承接，實用呎價12,906元，原業主於2003年以93萬元購入，持貨約18年沽出帳面獲利約440萬元離場，單位升值約4.7倍。

●大埔滌濤山11座低層連花園單位，實用面積1,101方呎，三房連套房間隔，開價約1,500萬元，議價後以1,420萬元易手，實用呎價12,897元。

●沙田第一城本月暫錄約31宗成交，較上月同期21宗暢旺，屋苑48座中層B室，實用面積284方呎，兩房間隔，以538萬元售出，實用呎價18,944元。

●沙田中心新寧大廈中層G室，實用面積310方呎，原則兩房改一房間隔，開價約588萬元，議價後以560萬元易手，實用呎價18,065元，新買家為上車客，原業主於2012年以256萬元入市，持貨9年帳面獲利約304萬元，單位升值約119%。

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