【悲情樓市】美孚新邨三房低市價7%沽　呎價僅1.22萬元

農曆新年前二手樓價續現回落，大型藍籌屋苑再現大幅劈價!美孚新邨三房戶低市價7%沽出，呎價僅12,270元。

美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3期百老滙街45號中層A室，實用面積652方呎，三房間隔，放盤叫價920萬港元，減價120萬元或約13%，以800萬元易手，呎價12,270元，較一般市價約860萬元，低約7%。

●第二市場1月暫錄5宗買賣 富康花園呎價創3年新低

房委會資料顯示，1月份公屋及居屋第二市場暫錄5宗成交，較上月同期少4宗，其中將軍澳居屋富康花園低層單位，實用面積592方呎，以496萬元售出，呎價8,378元，呎價創屋苑約3年新低。

●元朗1月暫錄146宗二手成交 世宙兩房減價至690萬沽

中原王勤學表示，二手成交暢旺，元朗世宙3座高層J室，實用面積422方呎，兩房間隔，叫價700萬元，減價10萬元，新近以690萬元沽出，呎價16,351元，做價創屋苑標準兩房單位一年新高。元朗區本月至今錄得146宗二手成交，已達上月全月成交量的94%，當中世宙成交5宗，平均實用呎價15,243元。

●尚悅‧嶺辣招盤345萬元沽 連稅料一年多蝕53萬

中原鄧宏傑表示，元朗尚悅‧嶺上月開始入伙，新近錄得首宗二手買賣成交，單位為高層J室，實用面積195方呎，開放式間隔，於去年9月以410萬元連額外印花放售，上月收樓後調低叫價至365萬元，新近經議價後，最終以345萬元沽出，呎價17,692元。新買家為年輕上車客，睇樓後即入市。

鄧氏續指，原業主於2019年3月以364萬元一手買入，持貨僅1年多便轉售，帳面蝕讓19萬元，是次10%額外印花稅亦由原業主負責，料至少蝕約53.5萬元。項目二手市場目前只有一個買賣放盤，為連平台開放式單位，連辣招稅叫價450萬元。

●荃灣沙咀道地舖減價15% 售8400萬元

政府工商舖撤辣帶動商舖買賣成交。消息人士透露，荃灣沙咀道297至313號眾安大廈地下雙號號舖連入則閣，以8,400萬元易手，略低市價約5%。該舖原先叫價約9,900萬元，累減約1,500萬元或約15%賣出。原業主於2009年以4,380萬元買入，逾11年帳面獲利約4,020萬元，舖位升值約92%。

●尖沙咀金馬倫道地舖轉售 近13年帳蝕300萬元

舖位蝕讓個案持續湧現，土地註冊處資料顯示，尖沙咀金馬倫道19至21號地下D號舖，上月底以4,500萬港元成交。原業主為老牌家族，於2008年3月斥約4,800萬元買入上述舖位，持貨接近13年轉售，單計帳面已虧損300萬元。

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