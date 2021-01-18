新盤市場百花齊放　山頂全新洋房反應理想

新盤市場百花齊放，除了主打中小型單位的大型項目收票反應踴躍，港島山頂傳統豪宅區亦有全新洋房盤推出吸客，現樓示範屋的預約參觀反應理想，反映市場對大額物業需求亦正增加。

山頂洋房盤本周預約睇樓名額已滿 中港商人佔半

超級豪宅市況轉趨活躍。會德豐地產負責銷售的山頂洋房項目77/79 PEAK ROAD，繼上周發布樓書後，本周起正式接受準買家預約參觀現樓示範屋。該公司常務董事黃光耀表示，因應疫情，每日只可接待不超過5組客睇樓，本周暫錄25組客戶預約，名額已滿。登記人士中，本地老牌家族與中港商人分別各佔約一半，主要是本身居住山頂區人士。

他指出，項目將會分階段發售，採取招標形式推盤，售價主要參考山頂區物業做價，同區最新洋房成交呎價已逾11萬港元，而同系區內Mount Nicholson於2019年售出的洋房，呎價則介乎約8.5萬至10.5萬元。

市況方面，他強調睇好豪宅市場走勢，之前受疫情及空置稅等利淡因素影響，相信今年「北水」將重臨香港豪宅市場，豪宅樓價升幅可望高於一般中小型住宅，全年升幅料達雙位數，公司亦會會繼續於區內吸納優質地皮。

MONACO次輪銷售單位已錄逾千張入票登記

2021年首個開售新盤銷情報捷，發展商提速加推應市。會德豐地產旗下啟德MONACO，繼周日沽清首批145伙後，本周四(21日)將推出133伙進行次輪銷售，當中120伙屬價單形式發售，發展商今日已錄逾千張入票登記，當中包括首輪發售向隅客的自動重新登記。

LP10加推90伙 平均呎價16130元

各區大型新盤魚貫開售。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，旗下將軍澳日出康城LP10，認購反應理想，暫已錄得逾2,500張入票登記，剛加推全新價單第2號，提供90伙，折實平均呎價16,130港元。

他指出，新價單較首張價單上調約1.5%，折實售價由706.8萬至2,115.2萬元，呎價由14,603至17,583元，24小時內可望公布具體銷售安排，最快本周末開售。

嘉峯匯兩日連沽37伙 套現4.7億元

LP6特色戶5500萬沽 呎價逾2萬元

新盤市場湧現大額交投。南豐集團位於將軍澳日出康城的LP6，周一(18日)以招標形式售出兩個特色戶，其中第2座67樓A室，實用面積2,706方呎，成交價5,500萬元 均呎價為20,325元。而第2座62樓B室，實用面積1,834方呎，成交價3,572.5萬元，呎價19,479元。項目至今累售2,365伙，佔單位總數約98.8%，套現約198億元。

海天晉洋房賣5800萬元料破頂

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