投資者極度樂觀　高盛警告：股市未見頂但要開始伺機減持

外國傳媒報道，花旗首席經濟學家Tobias Levkovich表示，花旗最新的恐慌/興奮指數已到創紀錄的1.83，較先前一周的1.69更上一層樓，代表市場極度樂觀，這代表未來12個月美股由目前水平下跌的機會接近100%。

高盛也提出類似警告，並使用了另一個指標：高盛風險偏好指數(RAI)。分析師Christian Mueller-Glissman指出，RAI上周達到1，是4年以來最高，僅略低於歷史高位，意味自去年第4季以來，投資者的風險偏好大幅上升。

高盛指出，市場樂觀情緒很大程度來自對2021年經濟前景的樂觀預期，認為疫苗進展順利，而聯儲局不會輕易收緊貨幣政策，其他持股倉位也說明投資者樂觀情緒。不過，高盛警告，雖然情緒和持股很少是走勢逆轉的催化劑，但在極端情況下，如同目前的數據，它可能會增加股市逆轉的風險。

儘管高盛警告美股可能下跌，但他們未建議客戶賣出，Glissman指出，只要整體經濟層面依然有利，風險偏好仍可能長期偏高。這也是高盛在2021年的基本觀點，預測標指將在今年底升至4,100點，兩年後升至4,400點。

不過，Glissman也表示，在RAI高於0.9之上時，等到它降至正常的0.75下方可能是一個降低風險的好時機，意味投資者要伺機減持。

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