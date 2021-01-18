廣汽：8分鐘充電80%及續航千公里是兩款電池
2021年01月18日 22:24
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
早前廣汽集團(02238)宣稱其石墨烯電池項目可實現8分鐘充滿80%電量、續航達1000公里，其後遭中科院院士質疑，指現有技術不可能發生。廣汽周一(18日)晚發公告澄清，指石墨烯基超級快充電池與長續航矽負極電池是兩種不同的技術，分別解決「充電速度慢」、「續航里程短」這兩個動力電池應用中的不同痛點。
公告指，石墨烯基超級快充電池已按計劃進入實車測試階段，預計於本年內首次搭載在現有AION V車型上。至於矽負極電池亦已按計劃進入實車測試階段，預計於本年內首次搭載在現有AION LX車型上。公司正在按計劃推進具有自主知識產權的矽負極電池的研發，最高可實現1,000公里的綜合續航能力(NEDC)。但該技術的普及受電池總成本、消費者接受程度的影響，市場需求具有不確定性。
廣汽股價周一(18日)曾跌近一成，全日仍跌8.1%，報8.62元。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020