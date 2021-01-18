廣汽：8分鐘充電80%及續航千公里是兩款電池

公告指，石墨烯基超級快充電池已按計劃進入實車測試階段，預計於本年內首次搭載在現有AION V車型上。至於矽負極電池亦已按計劃進入實車測試階段，預計於本年內首次搭載在現有AION LX車型上。公司正在按計劃推進具有自主知識產權的矽負極電池的研發，最高可實現1,000公里的綜合續航能力(NEDC)。但該技術的普及受電池總成本、消費者接受程度的影響，市場需求具有不確定性。

廣汽股價周一(18日)曾跌近一成，全日仍跌8.1%，報8.62元。

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