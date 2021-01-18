內地十年經濟增長目標飲恨　消費負增長礙收水步伐

國家統計局公布，內地去年國內生產總值(GDP)增長放緩至2.3%，雖然優於市場預期，但仍創自1976年以來最慢紀錄。疫情壓制民眾花錢意欲，令「內循環」大計的重頭戲消費錄得至少50年以來首次負增長。更甚的是，近期內地疫情反覆，有分析警告消費復甦勢將受壓。

內地去年GDP突破100萬億元人民幣(下同)大關，為歷來首次，高達約101.59萬億元，穩居全球第二大經濟體，惟北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫曾指，內地要實現2010年定下未來10年GDP「翻一番」的目標，去年經濟增長需達5.6%。就目前而言，顯然未達標。

然而，國統局局長寧吉喆表示，GDP衝破百萬億元，有望加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。政府工作報告提出的宏觀調控主要目標已經實現，並好於預期，其中季度經濟增長指標更恢復至常態水平，去年第四季GDP按年增6.5%，按季則增1.6%。

官方數據顯示，供應側的工業增加值明顯較需求端的投資及消費強勁。其中，去年規模以上工業增加值按年增2.8%，勝預期，上月更增7.3%，創2019年3月以來最高。反觀去年固定資產投資為51.89萬億元，按年增長2.9%，遜預期。社會消費品零售總額更拖後腿，仍未能重返疫情前水平，全年轉跌3.9%至39.19萬億元。單看上月數據，零售總額增長4.6%，亦較去年11月回落0.4個百分點，並遜市場預期的升5.5%。

寧吉喆就此解釋，社會消費品零售總額於去年第3及4季已轉錄正增長，後者已開始接近前幾年的正常水平，上月消費增速乏力乃因內地部分地方爆發疫情，對經濟持續恢復帶來一些不確定性，但情況可控。

誠然，河北省爆發新一輪疫情已惹來分析員的憂慮，日資大行野村證券指出，由於部分省市重啟封城及社交距離限制措施，預計零售銷售、特別是餐飲業的復甦動力於首季轉弱，因而估計內地政策正常化的步伐會放緩。惟在基數效應下，零售銷售於未來數月仍有望錄得顯著增長。澳新銀行則指，內地經濟已步入擴張區間，當局難再放鬆貨幣政策，今年經濟主要由消費支撐，更料彈9.1%，帶動全年經濟增長8.8%。

荷蘭國際集團大中華首席經濟師彭藹嬈於報告寫道，內地經濟何時全面恢復仍屬未知數，因部分經濟增長貢獻來自財政及貨幣刺激措施，而目前外部需求仍疲弱，對於工業生產挑戰巨大，預計當局仍要加推財政刺激措施「保就業」。該行同時提醒，內地仍面臨與美國開打科技戰的風險，相信美國候任總統拜登上任後，難以快速扭轉美國民眾對華的抗拒態度，料華府對中國實施的制裁政策至少在首季仍會維持。

【網上零售「疫」市揚逾一成】

去年內地社會消費品零售總額雖然下降近4%，但網上零售額激增超過一成，成為零售數據的一大焦點，足證受疫情影響，民眾一般已逐漸適應網上購物，成為新常態。當中，又以食物飲品類的網上零售按年增長最為強勁，高達三成，網購生活化可見一斑。

去年內地網上零售額達11.76萬億元人民幣，按年增長10.9%，惟增速較首11個月回落0.6個百分點，反映上月消費轉弱。其中，實體商品網上零售額9.75萬億元，增長14.8%，佔社會消費品零售總額的比重為24.9%，按年大幅提高4.2個百分點，可見疫情對習慣轉變之大。在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長30.6%、5.8%和16.2%。

對於內地網上零售額在疫情下大增，國家統計局局長寧吉喆表示，應對新冠肺炎疫情本來是一個很大的挑戰，但配合科技創新、改革開放，發展出數碼經濟、創業創新，危機變成了機遇。網上零售額，包括網上教育、醫療等，都發展成網上和實體結合，發揮更大優勢。

【上月失業率降至5.2% 返疫情前】

在經濟保持正增長的同時，內地去年底失業率亦重回疫情前水平，顯示就業情況已逐漸走出疫症陰霾。國家統計局公布，去年12月全國城鎮調查失業率為5.2%，與2019年同期持平，符合市場預期，亦較去年2月份高位6.2%下降了1個百分點。

該局公布，上月25至59歲人口調查失業率為4.7%，與2019年同期持平；31個大城市城鎮調查失業率為5.1%。總結去年全年，內地城鎮新增就業1,186萬人，明顯高於900萬人以上的預期目標，完成全年目標的131.8%。去年年均城鎮調查失業率為5.6%，較6%左右的預期目標為低。

截至去年底，內地城鎮登記失業率為4.24%，低於5.5%左右的預期目標。全年農民工總量2.86億人，按年減少517萬人或1.8%，其中，本地農民工約1.16億人，按年跌0.4%，外出農民工約1.69億人，按年降2.7%，他們整體的月均收入水平為4,072元，按年增長2.8%。數據反映內地整體就業形勢穩定，城鎮調查失業率回落至2019年水平。

國家統計局局長寧吉喆昨在新聞發布會上表示，城鎮調查失業率和登記失業率都在預期目標之下，說明去年把穩就業、保就業作為宏觀調控的首要目標，堅持實施就業優先政策，各級政府、各市場主體都起到了重要的作用。

不過，允泰資本創始合夥人付立春認為，就業數據雖然好過預期，但仍需警惕結構性和隱性失業長期複雜化。

【內地可支配收入十年倍增】

國家統計局數據顯示，2020年內地全國居民人均可支配收入為約3.21萬元（人民幣‧下同），較2019年名義增長4.7%，惟扣除價格因素後，實際僅增長2.1%，增速更創至少2014年以來新低。雖然過去10年內地民眾收入「翻一番」的目標如期實現，惟外媒引述內地調查指，疫情令超過三成中國民眾收荷包縮水，變相加劇貧富懸殊。

國統局局長寧吉喆表示，居民收入增長好過預期，實現了與經濟增長的基本同步，而保就業的政策促進了工資收入的回升，稅費減免和金融支持政策，使居民家庭經營狀況有所好轉。不過，去年全國居民人均消費支出約2.12萬元，較2019年名義下跌1.6%，扣除價格因素後，實際跌4%，反映疫情下民眾消費意欲大減。

清華大學社會科學學院縣域治理研究中心、社會與金融研究中心聯合內地生活服務平台58同城所發布《2020年清華-58縣域勞動力市場調查報告》更指出，24.4%勞動者的收入較疫情前有所減少，6%更指是「極大減少」，亦有近三成企業計劃裁員或已經裁員。

此外，有31.7%的縣域勞動者在疫情後開始從事兼職，而固定僱主和簽訂勞動合同的比例顯著降低，更換工作的比例則顯著提高，反映縣域勞動者的工作穩定性下降。

內地自去年下半年起全面復工復產，惟報告指，疫情下的行業生態已發生改變，對縣域經濟的影響依然很大，建議政府在後疫情時代需要推出更積極的政策支持。報告亦指出，當局必須給予縣域失業者群體更多關注、幫助小微企業盡快走出困境，及加強勞動者技能培訓。

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