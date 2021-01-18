北水近230億掃港股破紀錄　騰訊港交所觸及新高

「北水」南下愈戰愈勇，港股通周一(18日)錄得淨買入229.7億元，為互聯互通機制2014年11月中開通以來首度超過200億元，亦是連續11個交易日超過100億元，累計淨買入多達1,587億元，為去年全年的23%。港股周一亦顯著做好，恒生指數以接近全日高位的28,862點收市，漲288點，創一年收市新高，收復新冠肺炎疫情爆發後的失地。

不過，白宮即將改朝換代，市場關注「護盤」潮過後，「北水」掃貨還有沒有其他動力持續。官媒周一再就國內基金近日搶購新能源車、白酒、醫藥等少數龍頭股的現象發文，批評長期且過度爆炒龍頭股等於「偷懶賺快錢」、「一俊遮百醜」，真正着眼長期業績的基金「不會拾人牙慧」。

中資券商國泰君安則推斷，南下資金以近日對外公開發售的基金為主力，預計部分公募基金已開始調倉揮師南下。綜合內媒消息，一隻最少投放八成非現金資產於港股通名單股份的基金，上周五(15日)首日發行即告售罄，而另一隻最多50%股票資產投資港股通股份的基金周一開售，其集資上限為150億元人民幣，認購金額卻高達1,500億元人民幣，這堪比新股狂熱的認購情況，刷新公募基金歷史紀錄。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，南下資金持續湧入，原因應該不再純粹是托住受美國制裁的股份，還有估值較內地低、企業受惠特定行情等，因此規模未必會因美國候任總統拜登上場而一下子大跌，這對後市影響正面，恒指不難突破29,000點。不過，他提醒，在內地資金主導下，股份尤其是受「北水」追捧者會愈益波動。

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