德信服務集團向聯交所遞交上市申請
2021年01月18日 22:58
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德信中國(02019)主席胡一平旗下浙江省綜合性物業管理服務提供商德信服務集團周一(18日)向聯交所遞上市申請，建銀國際任獨家保薦人。
去年首9個月收入按年增加32.69%至4.97億元人民幣(下同)，當中物業管理服務為2.71億元，佔總收入54.6%；非業主增值服務及社區增值服務各佔23.4及22%，收入分別為1.16及1.09億元。期內盈利8,066.3萬元，按年增2.08倍。
截至去年9月底，在管物業合共163個，在管建築面積合共23.1百萬平方米，覆蓋9個省份26座城市。
由母企德信集團及其合營企業及聯營公司開發的63項物業，在管總建築面積為780萬平方米，佔在管總建築面積的34%；至於由獨立第三方開發商開發的100項物業，在管總建築面積為152萬平方米，佔比達66％。
所得款項用於擴大業務規模及提升市場份額；多元化及擴展服務產品；將用於投資信息技術及內部管理系統；完善人力資源管理並提升企業文化；作營運資金及其他一般公司目的。
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