德信服務集團向聯交所遞交上市申請

去年首9個月收入按年增加32.69%至4.97億元人民幣(下同)，當中物業管理服務為2.71億元，佔總收入54.6%；非業主增值服務及社區增值服務各佔23.4及22%，收入分別為1.16及1.09億元。期內盈利8,066.3萬元，按年增2.08倍。

截至去年9月底，在管物業合共163個，在管建築面積合共23.1百萬平方米，覆蓋9個省份26座城市。

由母企德信集團及其合營企業及聯營公司開發的63項物業，在管總建築面積為780萬平方米，佔在管總建築面積的34%；至於由獨立第三方開發商開發的100項物業，在管總建築面積為152萬平方米，佔比達66％。

所得款項用於擴大業務規模及提升市場份額；多元化及擴展服務產品；將用於投資信息技術及內部管理系統；完善人力資源管理並提升企業文化；作營運資金及其他一般公司目的。

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