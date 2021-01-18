3家美資投行再取消73隻中資股相關輪證上市
2021年01月18日 23:14
東網電視更多新聞短片
美資投行高盛、摩根大通及摩根士丹利因應美國近期法律變動，周一再宣布合共73隻窩輪或牛熊證要提早於下月2日或5日終止交易，涉及中芯國際(00981)及中國海洋石油(00883)兩企，以及納入中芯的恒生科技指數之輪證。
中芯及中海油遭美國以軍事理由「雙料制裁」，即同時被列入中資股投資黑名單和實體清單。
事實上，上述3家美資投行上周日晚已經因為同樣理由宣布，提早終止共484隻衍生產品的買賣，主要涉及中國移動(00941)和中國聯通(00762)、納入兩企之恒生指數及國企指數的相關窩輪及牛熊證，而當中絕大多數是恒指或國指衍生產品，情況罕見。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020