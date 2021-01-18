川河集團獲提私有化
2021年01月18日 23:20
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川河集團(00281)公布，由集團執行董事徐楓及其兩名兒子持有的進譽投資建議，以計劃安排的方式將川河集團私有化，每股現金作價0.65港元，若與該公司周一收市價0.58元比溢價逾一成，但比去年12月16日收市價0.4元，更大幅溢價62.5%，進譽投資已作出不提高註銷價的聲明。
早於去年12月17日，川河集團已接獲進譽投資之通知，其正考慮潛在私有化計劃，今次為正式要求董事局向計劃股東提呈私有化的建議。
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