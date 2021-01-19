【產經評論】經濟新十年開局　王者輪替須力谷

內地國內生產總值(GDP)去年雖突破百萬億元人民幣，但受疫情拖累，僅年增2.3%，乃改革開放以來最慢。踏入2021年，面對新十年開局遇冷，疫後貨幣政策啟動正常化，增添消費疲弱、失業和債務高企等挑戰。面對內憂外患，經濟增長波動或已取代高增長成為新常態！

去年初疫情重創全球經濟，內地經濟曾負增長，惟其後疫情受控，生產逐步復常，下半年追回部分失地。只是，全年計增長僅錄得低單位數字，與十三五期間平均增速6.5%的目標有距離，未能為這個5年計劃畫下完美句號。

值得留意的是，去年全國居民人均可支配收入約3.2萬元人民幣，人均GDP雖然連續兩年超過1萬美元，躋身中等偏上收入國家行列，但充其量只是世界上最大的發展中國家，與高收入國家相比，尤其與美國人均GDP逾6萬美元差距不少。即使美國去年經濟衰退，但隨着政局底定，大型刺激經濟方案有望出台，別低估其經濟自我修復的能力，更要提防新政府聯合盟友合縱反華，勢要將中國這個競爭對手徹底拋離。

面對外部衝擊不減，內地有意力谷「內循環」，惟去年數字顯示，消費逆勢下挫，顯然是棘手之處。在中美貿易戰及疫情夾擊下，出口業本就捱打，冷不防近半年人民幣升值，猶如向業界多補一刀，企業賺外匯變得愈來愈艱難，大量中小企難以生存，激化失業情況。

表面上，去年內地年均城鎮調查失業率雖為5.6%，但這是指有城鎮戶籍人口的統計數據，由於失業人群主要集中在非城鎮戶籍人口，實際的失業率可能是雙位數。此外，為嚴控樓市泡沫，內地當局正加強調控，過去不少城鄉居民靠地價上升而暴富，如今這個財富效應不再，無論居民消費信心和地方政府財政都大受影響。

展望今年，疫後當局要逐步推動貨幣政策正常化，保持物價穩定，意味要收回市場流動性，企業高負債問題不無挑戰，本來加快汰弱留強非壞事，問題是就業市場波動，不利「內循環」戰略，並對金融系統構成風險，故貨幣政策得拿捏準確，免搬石砸腳。

由此可見，即使內地成為去年疫下唯一一個主要經濟體錄得GDP正增長，惟不足以沾沾自喜，更不能鬆懈，皆因可持續發展需要世界經濟需求來支持，在自顧的同時也要精準扶外。未來中美關係會否有轉機，與歐、亞經貿合作能否開創「區域一體化」新里程，關係到新十年變局，甚至王者輪替，且要咬緊牙關，繼續沉着應戰！

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