滙豐控股：冀盡快恢復派息

對於銀行業界面臨環球低息環境持續及經濟波動性增加，杜嘉祺指出，即使利率最終會回升，銀行目前仍需尋求新的收入來源，透露集團未來將積極擴展財富管理業務，尤其是大灣區及亞洲市場。對於有銀行推出虛擬交易平台，他指集團已就數碼化投入數十億元，不會擴展相關業務以填補收入缺口。

該集團早前遭投資者施壓，被批評投資大量資源於石油相關的融資項目，不符合環保原則。他認為，全球95%能源需求為原油，新興市場亦有甚大需要，集團需作出不同投資及融資，倘若退出相關業務，將打擊有關經濟體的經濟穩定，強調滙豐控股會為新能源及新科技企業進行貸款，並按部就班改變能源需求。

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