全球爆資源爭奪戰　全球亂局恐持續至少5年

疫情使全球經貿戰急速惡化，各國間互不信任，寧願「分黨結派」，甚或索性自給自足。在這形勢下，引發了資源爭奪戰。有專家認為，刻下的亂局有機會持續最少5年。

【中國】冀鐵金屬自給率超過45%

鐵礦石價格飆升，中國與第一大供應國澳洲之間的貿易爭端日趨嚴重，在此背景下，中國在鋼鐵工業5年規劃中，計劃降低對第三方鐵礦石的依賴。

工業和信息化部發布的政策文件草案稱，到2025年，鐵金屬自給率要達到45%以上。中國的鋼鐵產業規模位列全球第一。該方案還計劃進一步打造海外權益鐵礦山、與非主導供應商合作，及提高廢鋼消費量等。

此前，多位鋼鐵行業高管談到了過度依賴外部鐵礦石供應的問題，尤其經歷去年12月現貨鐵礦石價格飆升至超過9年以來的最高水平。中國鋼鐵產量佔全球總量的一半以上，大約70%的鐵礦石來自澳洲和巴西這兩個國家。

中國的上述規劃對澳洲來說，可能是尤為令人擔憂的消息，鐵礦石是該國最主要的大宗商品出口收入來源，中國則是其最大市場。雖然中國政府對一系列澳洲進口產品施加了限制，但目前為止鐵礦石未受影響，分析人士認為，這主要因為中國高度依賴澳洲的鐵礦石供應。

【印度】圖擺脫對華依賴 南美覓鋰礦

自中印於去年5月開始對峙以來，印度正積極採取多項政策與中國在經濟上脫鈎。外媒報道，印度為擺脫鋰電池對中國生產商依賴，已成立國營企業，積極在阿根廷、智利和玻利維亞與當地企業合作，確保鋰礦供應來源。

鋰礦被許多國家視為重要戰略資源，是現代手機、手提電腦等電子產品和電動車中必要組成零件鋰電池的重要原料。印度目前依賴鋰電池從中國進口，尤其印度正專注發展製造業，積極鼓勵智能手機在印度生產，鋰電池需求量龐大。

報道指，印度已成立國營企業與世界鋰礦儲量排名第三的阿根廷一家企業簽署合約，從去年中起在阿根廷勘探鋰礦。

這間與阿根廷企業簽署合約共同勘探鋰礦的印度國營企業為Khanij Bidesh India Ltd，由印度國家鋁業有限公司(National Aluminium Company Limited)、印度斯坦銅礦開採有限公司(Hindustan Copper and Mineral Exploration Ltd)等印度國營企業於2019年8月成立，負責在國外採購鋰、鈷等戰略性礦產。

除了阿根廷外，這間印度國營企業也正從鋰礦儲量世界第一的玻利維亞，及全球第二的智利探索獲得鋰礦的方案。

另一方面，印度總理莫迪已經提出印度在2023年三輪車全面電動化、2025年兩輪車全面電動化，到2030年將全面禁止燃油車的計劃，因而驅動電動汽車的鋰電池，更成為印度重視的戰略資源。

【全球】應付糧食危機 必爭非洲磷礦

或許在不少人的眼中，非洲是一處貧瘠及沙漠化的地方。然而，在全球資源爭奪白熱化的今天，西薩哈拉(即非洲的西北部)乃是兵家必爭之地，對各地經濟發展起着極其重要的作用，尤其是化解全球糧食短缺問題。

隨着世界人口增加，各地對糧食的需求量，以至擴大糧食生產所必須依賴的主要化肥原料之一—磷礦資源的需求也不斷上升，這正是非洲西北部所能提供的。2019年，在全球各類大宗商品市場中，高質磷礦石價格上漲接近50%，位列升幅之首。2020年，隨着世界糧食可能出現大幅漲價的消息，磷礦及相關化工產品價格繼續上揚。

磷肥是最重要的農業3大肥料之一，對絕大多數農作物都有明顯的增產效果。目前全球磷礦開採後約80%都用於製造磷肥。然而，磷礦是一種不可再生的礦產資源，因此它的可持續開發與利用被認為直接關係到世界糧食安全及人類的生存發展。

在世界已經探明的磷礦儲量中，非洲磷礦資源佔據80%，而摩洛哥和西薩哈拉磷礦資源最多，佔世界磷礦資源約75%以上。因此，這個地區的任何地緣政治變動，必然會引起人們對全球磷礦資源的關注。早有研究顯示，全球可用於商業生產的磷礦總儲量約671億噸，其中摩洛哥和西薩哈拉擁有500億噸，位列全球儲量第一，品質也高；中國雖然排第二，但僅有近40億噸，並且大多品質較低。

在農業大國中，中國是全球最大的磷肥生產國，也是全球最大的磷肥出口國。印度是磷肥全球進口第一大國，惟主要依靠進口沙特阿拉伯和中國的磷肥。美國則是世界磷礦儲量第三大國家，但早於2013年底已開始對磷礦石出口採取了一系列限制政策，導致全球磷礦和磷肥價格上漲。

由於磷礦資源終有日會耗盡，故全球大國正瞄準北非的磷礦資源。看到這裏，相信大家已明白為何內地積極拉攏非洲，這是資源爭奪戰的關鍵一步。

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