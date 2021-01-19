東方日報B1：內地消費罕跌　恐礙閂水喉

國家統計局公布，內地去年國內生產總值(GDP)增長放緩至2.3%，雖然優於市場預期，但仍創自1976年以來最慢紀錄。疫情壓抑民眾花錢意欲，令「內循環」大計的重頭戲消費罕見錄得負增長。更甚的是，近期內地疫情反覆，有分析警告消費復甦勢將受壓。

內地去年GDP突破100萬億元(人民幣‧下同)大關，為歷來首次，高達101.59萬億元，穩居全球第二大經濟體，惟北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫曾指，內地要實現2010年定下未來10年GDP「翻一番」的目標，去年經濟增長需達5.6%。就目前而言，顯然未達標。

然而，國統局局長寧吉喆表示，GDP衝破百萬億元，有望加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。政府工作報告提出的宏觀調控主要目標已經實現，並好於預期，其中季度經濟增長指標更恢復至常態水平，去年第四季GDP按年增6.5%，按季則增1.6%。

官方數據顯示，供應側的工業增加值明顯較需求端的投資及消費強勁。其中，去年規模以上工業增加值按年增2.8%，勝預期，上月更增7.3%，創2019年3月以來最高。反觀去年固定資產投資為51.89萬億元，按年增長2.9%，遜預期。社會消費品零售總額更拖後腿，仍未能重返疫情前水平，全年轉跌3.9%至39.19萬億元。單看上月數據，零售總額增長4.6%，亦較去年11月回落0.4個百分點，並遜市場預期的升5.5%。

寧吉喆就此解釋，社會消費品零售總額於去年第三及四季已轉錄正增長，後者已開始接近前幾年的正常水平，上月消費增速乏力乃因內地部分地方爆發疫情，對經濟持續恢復帶來一些不確定性，但情況可控。

誠然，河北省爆發新一輪疫情已惹來分析員的憂慮，日資大行野村證券指出，由於部分省市重啟封城及社交距離限制措施，預計零售銷售、特別是餐飲業的復甦動力於首季轉弱，因而估計內地政策正常化的步伐會放緩。惟在基數效應下，零售銷售於未來數月仍有望錄得顯著增長。澳新銀行則指，內地經濟已步入擴張區間，當局難再放鬆貨幣政策，今年經濟主要由消費支撐，更料彈9.1%，帶動全年經濟增長8.8%。

荷蘭國際集團大中華首席經濟師彭藹嬈於報告寫道，內地經濟何時全面恢復仍屬未知數，因部分經濟增長貢獻來自財政及貨幣刺激措施，而目前外部需求仍疲弱，對於工業生產挑戰巨大，預計當局仍要加推財政刺激措施「保就業」。該行同時提醒，內地仍面臨與美國開打科技戰的風險，相信美國候任總統拜登上任後，難以快速扭轉美國民眾對華的抗拒態度，料華府對中國實施的制裁政策至少在首季仍會維持。

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