歐股個別發展　Stellantis急升逾7%

歐洲股市周一(18日)個別發展。英國富時100指數收報6,720點，跌15點或0.22%；法國CAC指數收報5,617點，升5點或0.1%；德國DAX指數收報13,848點，升60點或0.44%。

家樂福股價下跌近7%。此前法國政府表示反對由加拿大食品Alimentation Couche-Tard收購家樂福。

通用電氣(GE)指控西門子能源(Siemens Energy)的一家子公司利用竊取的商業機密操縱燃氣輪機合約的競標。西門子能源股價微升0.83%。Siemens Energy股價上漲3.4%。

歐洲兩大車企快意佳士拿(Fiat Chrysler)母企FCA和標緻(Peugeot)母企PSA Group宣布完成併購，以銷量將成為全球第4車企。合位後的公司Stellantis股價周一急升逾7%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020