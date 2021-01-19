日本企業籲政府提高再生能源比重

外媒報道，包括Sony、Panasonic和Nissan在內等多家日本大企業呼籲當地政府，將2030年再生能源佔比目標提高1倍。

日本首相菅義偉去年宣布，日本將在2050年前達成碳中和，但日本的再生能源短期發展目標一直被批評過於落後。

目前日本預計使太陽能、風力和其他再生能源佔比在2030年前達到22%至24%。隨着政府正在重新修訂能源發展策略，這項3年前訂定的目標也將重新評估。

由92家企業組成的日本氣候變遷倡議團體(Japan Climate Initiative)呼籲部會首長將2030年目標翻倍，提升為40%至50%。

多家日本企業都已聯署這份請願書，包含Fujifilm、Toshiba等大型企業，還有保險業、電子業和食品飲料產業的知名品牌。

該些企業在聲明中表示：「為使日本確實加入全球(對抗氣候變遷)的行列，設定目標時應更加進取。」聲明中亦提及：「積極進取的目標將促進再生能源的運用，日本企業也將能在加速減碳進程的全球商業環境中，扮演更為重要的角色。」

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020