高盛估美今年經濟增長6.6%

美國候任總統拜登上周公布規模1.9萬億美元的刺激經濟方案後，高盛首席經濟師哈哲思發表報告，把美國2021年經濟增長預測，由原本6.4%上調至6.6%，是84位接受外電調查的經濟師中第二高，遠高於預測中位數4.1%。該行亦將美國今年底的失業率預測，由4.8%降至4.5%。

高盛上調美國增長預測主要是認為國會在民主黨控制下，將向州政府發放大量財政援助、增加教育和公共衞生開支及失業救濟金，以應對疫情衝擊。

儘管高盛不預期刺激經濟方案的所有部分均獲國會批准，但相信額外向每人派錢1,400美元，將使到當地首3個月的可支配收入「爆升」。該行上周已把方案獲通過規模的預測，由原先7,500億美元調升至1.1萬億美元，而現時把全年可支配收入增長預測，由之前估計的3.8%調升至4.5%。

此外，高盛預測美國2022年經濟仍增長4.3%，到2023年放緩至1.6%。該行沒有改變對聯儲局政策的預測，繼續預期2022年開始縮減買債計劃，並於2024年下半年恢復加息。

候任白宮經濟顧問德澤（Brian Deese）周日則警告，美國經濟處於危險時刻，正陷入下滑的惡性循環，呼籲採取迅速救市行動。

拜登的刺激方案除了直接援助外，亦建議提高聯邦最低工資，由每小時7.25美元加至15美元、增添稅收和加強監管，但已惹來一些共和黨議員的批評，認為與抗疫的緊急需要無關。不過，德澤預期部分內容仍會獲支持。

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