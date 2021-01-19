內地去年12月乘用車持續回升　智能駕駛成熱點

乘聯會公布2020年12月乘用車產銷數據，零售銷量達到228.8萬輛，按年增長6.6%，按月增長9.9%；產量229.9萬輛，按年增長1.0%；批發銷量231.4輛，按年增長6.8%，按月增長2.3%。

市場持續回暖，連續6個月實現7%左右的按年增長，2020年1至12月累計零售乘用車1,928.8萬輛，累計按年下跌6.8%，全年呈前低後高走勢，符合我們的預期。按季度看，受新冠疫情影響，2020年第一季度銷量按年下降208萬輛；第二季市場開始回暖，下降了17萬輛；第三及第四季比去年同期實現了84萬輛增量回升，下半年車市增速對全年數據起關鍵穩定作用。從結構上看來，自主品牌零售按年上升4%，按月上升10%，零售市場份額達39.5%，較去年同期減少0.3個百分點，主流合資品牌按年上升5%，按月上升13%，美系份額為10%，按年上升2.3個百分點，日系份額23.5%，按年上升2.5個百分點，德系份額21.0%，豪華車12月繼續保持強勢，按年增長26%，但由於歐美新一輪疫情導致供應進度放緩，一定程度上抑制了進口豪華車的零售增長。

2020年全年乘用車零售按年下跌6.8%，相比起2019年7.3%下跌數據有一定回升，在疫情影響下，仍取得了較為優異的成績。後疫情時代，中國經濟在全球疫情大範圍影響的背景下，保持了相對的穩定，出口的超預期回暖使車市消費信心得到穩固；其次，2019年7月開始部分地區「國六」排放標準實施導致的同期數據基數較低，也對2020年數據起積極作用。

12月新能源乘用車批發銷量21.0萬輛，按年上升53.6%，按月上升15.6%，其中插電混動銷量3.4萬輛，按年增長111.7%，純電動銷量17.6萬輛，按年上升45.9%，從結構看高低兩端增速強勢，A00級銷量5.7萬輛，份額佔純電動32%，造車新勢力表現優異，特斯拉中國銷量23,804輛，蔚來汽車銷量7,007輛，小鵬銷量5,700輛，2020年1至12月新能源乘用車累計批發銷量117.0萬輛，按年增長12%，零售10.9萬輛，按年增長9.8%。

中國銀河國際證券

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