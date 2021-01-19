高銀指終止臨約不影響出售高銀金融國際中心交易
2021年01月19日 07:02
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高銀金融(00530)公布，就上周五(15日)之公告所披露有關出售高銀金融國際中心事宜，公司接獲部分投資者詢問有關終止臨時買賣協議是否將影響賜譽出售協議，董事會澄清終止臨時買賣協議將不會影響賜譽出售協議或透過據此出售已抵押股份而出售該物業，賜譽出售協議將按照其條款及條件由其訂約方繼續進行。
該公司將適時另行刊發公告，以知會股東及潛在投資者有關賜譽出售協議項下之交易之任何進展。
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