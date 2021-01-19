白沙洲農副產品訴訟獲勝　中國農產品交易獲賠逾5億人幣

在此情況下，中國農產品無需根據文據向王秀群或天九支付任何款項。於扣除文據項下應付的總金額後，中國農產品正就向王秀群及天九收回損害賠償尋求法律意見。此外，由於王秀群及天九提出之反申索被駁回，中國農產品繼續為白沙洲農副產品之法定實益擁人。據中國農產品法律顧問告知，當事方須於判決之日起28日內對該決定提出上訴。

宏安、位元堂及中國農產品各自的管理層正評估有關潛在財務影響對各公司業績的影響程度及時間，尤其是會否有對3公司截至2021年3月31日止年度業績財務影響的量化數據。

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