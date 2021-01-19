梁彥穎：金價料每安士1800美元見支持

美國候任總統拜登公布1.9萬億美元的緊急救濟計劃細節，一方面要盡快控制疫情，另一方面要填補經濟復甦的漏洞，援助陷入困境的家庭及小型企業。拜登的計劃牽涉資金龐大，須經國會通過，但目前民主黨在聯邦參、眾兩院只有薄弱多數，緊急救濟方案要順利推出並不容易。估計標普500期貨將繼續波動，未來一個星期的高低位仍應在3,700至3,850。

恒指期貨方面，大市已成功挑戰28,800，投資者應可考慮逐漸平倉套利，待大市到達目標29,000後，平倉應完成至少大半以上。沽空則需等待大市進一步啟示，如無大户改變主意，最佳沽空位為29,300。若標普500期貨配合回升至3,800以上水平，則29,300沽貨直博率將更大增。

澳元兌美元匯價在0.7700水平横行，待短期整固後，有機再次先挑戰0.7800。投資者可趁澳元上衝至0.7800至0.7900範圍附近套利。若澳元回調至0.7550至0.7600水平，投資者可買入澳元等待升幅，或在此水平以美元掛澳元收息一個月。

金價仍再繼續橫行整固，支持位仍在1,800出現，短期應在1,800至1,900範圍上落。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

上古亞洲財富策劃及管理總監 梁彥穎

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