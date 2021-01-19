陳蓓敏：騰訊多個投資項目上市 前景可期
2021年01月19日 07:30
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全球焦點將落在周三的美國總統就職典禮。一個耄耋之年的總統就任，未來四年美國之路將只是延續過去，難見創新樂觀步伐。美國始終是全球強國，仍會以軍事和經濟帶領方向。下任財長耶倫預計今晚在國會作證，其美元政策受市場關注，她曾提及美元應由市場決定，不會尋求弱美元方向。昨晚美股休市。
去年面對疫情和全球經濟癱瘓，中國幸因疫情緩和較佳，上季國內生產總值按年升6.5%，優於預期6.2%。去年國內生產總值錄得101.6萬億元人民幣，首次破100萬億元人民幣大關，按年增2.3%。中國各省地方正陸續召開人大會議，為3月全國兩會作序會。今年為中國共產黨成立100周年，市場關注「十四五」開局之年和未來5年規劃。
港股早段雖呈偏軟，但在午市前已收復失地，並且探高創高位。恒生科技指數升逾300點，收高於9,000點水平上，升3%。股王騰訊(00700)股價氣勢如虹，除了手遊業務表現優異，旗下「王者榮耀」和「PUBG Mobile」包攬去年12月收入排名首兩名。再加上旗下投資項目份份列隊排陣上市。先有持有21.5%股權，短視頻快手，傳於2月初掛牌，繼有持16%股權的嗶哩嗶哩和騰訊音樂等回港作第二上市。
內地股市做好，中概股紛紛回流，有利券商股。中金公司(03908)主要從事經紀、承銷、資產管理及投資等業務。首三季業績不俗，淨利潤按年升約56%，達49億元。昨日中證監批准中金發行不超過200億人民幣次級債，有利發展。建議吸納，向上阻力位28元，向下支持位為17元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)
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