陳蓓敏：騰訊多個投資項目上市　前景可期　

全球焦點將落在周三的美國總統就職典禮。一個耄耋之年的總統就任，未來四年美國之路將只是延續過去，難見創新樂觀步伐。美國始終是全球強國，仍會以軍事和經濟帶領方向。下任財長耶倫預計今晚在國會作證，其美元政策受市場關注，她曾提及美元應由市場決定，不會尋求弱美元方向。昨晚美股休市。

去年面對疫情和全球經濟癱瘓，中國幸因疫情緩和較佳，上季國內生產總值按年升6.5%，優於預期6.2%。去年國內生產總值錄得101.6萬億元人民幣，首次破100萬億元人民幣大關，按年增2.3%。中國各省地方正陸續召開人大會議，為3月全國兩會作序會。今年為中國共產黨成立100周年，市場關注「十四五」開局之年和未來5年規劃。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)

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