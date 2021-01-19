道指期貨向好 油價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.773；港匯反覆處7.7534；離岸人民幣(CNH)見6.4978；美元兌日圓報103.69；歐元企1.2075；英鎊見1.3579。金價曾回落至1,837.68美元。布油跌穿55美元；紐油徘徊於52.39美元。道指期貨升約50點。

●外媒引述消息稱，美國通訊設備商Lumentum正洽談與激光產品公司Coherent進行併購，預料最快本周內公布協議細節，預期將以現金及股票進行合併，按上周五(15日)收市價，2公司市值分別約37億美元和80億美元。

●美國候任總統拜登上周公布規模1.9萬億美元的刺激經濟方案後，高盛首席經濟師哈哲思發表報告，把美國2021年經濟增長預測，由原本6.4%上調至6.6%，是84位接受外電調查的經濟師中第2高，遠高於預測中位數4.1%。該行亦將美國今年底的失業率預測，由4.8%降至4.5%。

●紐約期油於電子交易時段報每桶52.15美元，跌27美仙或0.52%；布蘭特期油收報每桶54.75美元，跌35美仙或0.63%。

●紐約期金於電子交易時段報每安士1,836.8美元，升6.9美元或0.38%。

●即月恒生指數夜期收報28,934點，升98點，高水71點，成交10,126張。

●聯儲局前主席、候任美國財長耶倫在為1月19日出席國會參議院資格確認聽證會準備的講稿中，強調美國經濟的不平等問題，並指在爆發新冠肺炎疫情之前，美國經濟呈現出強者越強、弱者越弱的「K型走勢」。

●美股周一(18日)休市。

●英國富時100指數收報6,720點，跌15點或0.22%；法國CAC指數收報5,617點，升5點或0.1%；德國DAX指數收報13,848點，升60點或0.44%。

●外國傳媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)稱，考慮到新冠肺炎疫情大流行，全球經濟前景仍存在高度不確定性，呼籲各國不應過早收回財政支持措施。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020