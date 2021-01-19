中美關係有望緩和 港股快見三萬關？
2021年01月19日 08:00
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如無意外，拜登將於周內正式就任成美國第一任總統，特朗普的瘋狂歲月終於畫上句號。由於美國經濟差到爆，市場一般預計，拜登上任首要係處理內部事務，對外事務會暫時放輕，相信中美關係會有一段緩和期，並為中、美股市營造向好的氣氛。
也許，1月以來港股突破28,000點後未見回頭，經已反映緊呢份預期。個股方面，被美國視為或已被制裁的個股，應該可以有喘息機會，至少拜登政府該暫不會再出「制裁」牌，近日已見有資金開始率先行動，就如小米集團(01810)每到29港元樓下即見買盤出嚟掃貨，阿里巴巴(09988)亦擺脫了220至230元區域，重上240元水平。中國移動(00941)昨(18日)試叩50元關，高位見49.95元；中芯國際(00981)股價亦曾高見29.5元。不排除好友會繼續順水推舟，短線股價有望持續向好。
睇阿里巴巴走勢，短線若能以大成交重上50日線248元關，向上下一個較大的阻力區260至270元水平；美團(03690)股價上周觸及20周線後回升，升軌得保，短線向上創新高機會亦大。見到近期騰訊控股(00700)已勢如破竹，迭創新高，不妨留意阿里和美團可否跟緊其後破位而上。
目前，恒指已屆28,800點水平，多升4.2%，就可以叩30,000點關，呢個目標，快則春節前，慢則春節後，反正預期首季內可見。呢轉科技股會重新炒起破頂，以營造利好氣氛，迎接季內又一批中企股來港上市，港交所股價牛氣沖天已在反映憧憬。
總而言之，港股已成「北水」主場，貨源盡入強者手，股民食粥食飯，睇實「北水」動向就可以，北水熟悉的品牌股，表現會尤為突出，來自美國的制裁與狙擊，繼續動不了港股半條毛...
東網產經專欄作者 帥哥
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