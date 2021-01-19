中美關係有望緩和　港股快見三萬關？

如無意外，拜登將於周內正式就任成美國第一任總統，特朗普的瘋狂歲月終於畫上句號。由於美國經濟差到爆，市場一般預計，拜登上任首要係處理內部事務，對外事務會暫時放輕，相信中美關係會有一段緩和期，並為中、美股市營造向好的氣氛。

目前，恒指已屆28,800點水平，多升4.2%，就可以叩30,000點關，呢個目標，快則春節前，慢則春節後，反正預期首季內可見。呢轉科技股會重新炒起破頂，以營造利好氣氛，迎接季內又一批中企股來港上市，港交所股價牛氣沖天已在反映憧憬。

總而言之，港股已成「北水」主場，貨源盡入強者手，股民食粥食飯，睇實「北水」動向就可以，北水熟悉的品牌股，表現會尤為突出，來自美國的制裁與狙擊，繼續動不了港股半條毛...

東網產經專欄作者 帥哥

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