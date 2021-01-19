現代牧業發盈喜　料去年溢利大增1倍

董事會預計，撇除上述2個滙報年度的一次性收益後，2020年度的溢利按年將大增230%以上。預期增長主要是受惠於(1)原料奶產量及銷量均較2019年度錄得高單位數增長；(2)成本有效控制；以及(3)原料奶平均銷售價格較2019年度錄得約2%的增長所致。

公司指出，2020年下半年以來，雖然玉米及豆粕等主要大宗物料市場價格持續上漲，但由於上滙報年度集團已收購了充足的青貯作為本滙報年度飼料儲備之用，以及根據大宗飼料 的價格規律適時鎖單及直接從廠家採購減少中間商等方式，平抑了因大宗物料價格上漲對成本的影響。同時，集團持續推進降本增效策略，產量提升亦進一步攤薄了公斤奶的單位銷售成本。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020