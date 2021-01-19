林嘉麒：憧憬內地復甦　中港股有力上

恒指周一突破28,800點，挑戰去年1月21日遺下來的下跌裂口，即介乎28,492至28,795點。值得留意的是，去年1月20日是穿頭破腳的陰燭，亦是去年高位所在地的29,174點，似乎恒指短線要成功挑戰大關口有點難度。當然，港股今年開局不俗，年初至今已升逾1,600點，加上內地經濟數據配合，比美股一直憧憬炒作疫情後經濟V彈，港股基本面硬淨得多。

中國昨公布多項去年全年經濟數據，以增長居多。首先，經濟動力回升穩健，由工業生產端逐步向需求端轉移，供需平衡性明顯改善。去年第四季度經濟增速較第三季度提高1.6%，其中工業、消費分別按季提高1.3個百分點及3.7個百分點，服務業生產指數按年增7.7%，按季加快3.4個百分點，表明疫情穩定後服務業快速恢復。

另外，全年工業生產、出口好於預期，兩者分別增長2.8%及4%。而整體經濟上，去年第四季增長回升至6.5%，除了超過2019年同期水準，也超過潛在經濟增速水準。不過，美中不足的是消費動力不足，上月份社會消費品零售總額4.05萬億元人民幣(下同)，按年增長4.6%，增速較前一個月回落0.4個百分點。

其中，除了汽車以外的消費品零售額3.56萬億元，增長4.4%。鄉村消費品零售額5,860億元，增長5.9%。去年城鎮消費品零售額33.91萬億元，按年下降4%；鄉村消費品零售額5.28萬億元，下降3.2%。其中，餐飲收入上月只輕微增長0.4%，亦解釋了餐飲股近期有見頂回落之勢。故預期國家未來加快促進消費而提振內需，而服務性消費復甦亦有較大提升空間。

換一個角度來看，內地經濟數據是好，但存在進步空間的情況下，日後可繼續憧憬經濟增長，兩地股市仍有向上的催化劑。

然而，外圍方面，過去一星期股市動力未見充足。要先留意的是，美元未見進一步轉弱，美債近日緩緩向上，一方面是預期經濟復甦，資金避險需求降低，惟美股近期升勢減弱，投資者明顯觀望。本周三美國新任總統拜登將上任，儘管上周五已拋出1.9萬億美元刺激方案，惟市場認為不會獲得國會通過，預期規模將遠低於計劃。

此外，由於要處理特朗普彈劾審判，援助案可能要在2月中至3月中才獲得批准，情況令華爾街變得更觀望。另外，美國過去兩周新冠死亡人數打破美國14天以來最高紀錄。有報導稱，美國衞生部長宣布政府將開始釋放原本留待第二針接種所儲備的疫苗，然而瞭解疫苗分發計畫的州及聯邦官員稱，這樣的儲備疫苗並不存在，而紐約市由於供應短缺，疫苗將在一周內用罄，而整個紐約市的醫院已經取消或停止了接種預約。

假如眾多消息屬實，美國在接種疫苗時間表延後，經濟復甦的時間亦要順延，本周美股或有回調風險，投資者在近期高位要更審慎。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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