許照中：特朗普打中企　美金融業受累

新冠肺炎去年肆虐全球，經濟民生全面受影響，可是金融市場在這風浪之中卻是毫不動搖，美股3大指數全年有逾百次破頂，至年底收爐時，道指上升6%，納指更上漲44%，反映科技板塊在全球逆境下，受到投資者重視。

港股去年雖然累跌了3.4%，但在面對惡劣的環境，表現還是令人感到意外，況且全年日均成交額逾千億元，是2015年之後歷來罕見。因此，2020年對從事金融業的人士而言，其實是一個意外良好的年度。

不過，這良好的態勢在今年能否持續，則令人十分關注，整整困擾了全球民生與經濟一年的新冠肺炎，看來在今年仍難以全面控制，相信影響仍會持續。此外，美國新任總統拜登就算順利接任，其施政的作風和決策能否扭轉前任總統特朗普，給全球政治、經濟與民生等帶來的影響，也是值得注意。

儘管全球經濟民生在今年於諸多不利因素籠罩下，整體表現料十分不明朗，但在金融市場，特朗普任內的舉措，也讓全球主要金融股市承受了很大的困擾與衝擊。

美國本身作為全球金融股市的領頭羊，其市場多年以來在國際投資者之間建立下了的信譽以及投資信心，也因為特朗普政府以國安為由干擾市場，令自由運作原則受損。紐約交易所之前就3家在美掛牌的中國電訊股，先是宣布不會跟隨行政指令進行除牌，而一天之後又宣布會跟隨指令進行除牌的混亂舉措，便是其中的表表者。

特朗普任內的作為，害了人也害了自己，紐交所的朝令夕改，失信於投資者。道富環球為香港特區政府管理盈富基金，卻不知道自己身在何處，受特朗普對中資企業的制裁致失去方寸。

而更大的受害者，則是30年來依靠中國企業走向國際，在港、美兩地上市掛牌因此賺錢不少的美資金融投行，一旦中概股如特朗普政府所願由美股市場退市，回歸內地或本港市場，他們將失去了一隻會為他們長期生金蛋的雞，損失無可估量。特朗普任內擾亂了全球經貿秩序，損害了美國股市在全球投資者之間建立的聲譽與信心，甚至可能失去了領導性的地位。

六福金融主席兼行政總裁，前香港交易所董事 許照中(本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構)

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