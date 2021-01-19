滬深3大指數個別發展　酒股撐市

內地股市靠穩，滬綜指高開不足1點，報3,596點；深成指高開9點或0.06%，至15,278點；創業板指數低開2點或0.09%，至3,146點。

板塊方面，釀酒股領漲0.8%；金融股偏軟，地產、有色金屬及鋼鐵股跌0.2%至0.3%，船舶製造股跌0.7%，飛機製造股領跌1.3%。

個股方面，聯建光電挫逾4%。公司公告稱，財務總監席智建因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被深圳市公安局南山分局刑事拘留，相關事項尚待公安機關進一步調查。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020