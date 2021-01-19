新iPhone並未進入超級周期　高盛續籲「沽售」Apple

內媒引述高盛分析師Rod Hall指出，該行維持對蘋果公司(Apple Inc.)「沽出」的投資評級，目標價80美元。

美股周一(18日)休市，Apple(美股：APPL)上周五(15日)收市報127.14美元，跌1.77美元或1.37%。

該行上調對Apple的短期預期，並表示鑑於強勁的消費者需求指標疊加在家工作及在家學習，引發的對Mac和iPad的需求持續強勢，Apple第一季度及第二季度的財務業績和指引可能會表現優異。

不過，該行認為Apple已經開始削減iPhone訂單，並在今年上半年做訂單調整時，向平均售價較低的機型傾斜，這種變化意味着新款iPhone正經歷一個正常的升級周期，而非「超級周期」。

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