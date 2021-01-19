日本晶片商Ferrotec加強華業務 目標在內地上市
2021年01月19日 10:31
東網電視更多新聞短片
外電報道，日本半導體材料生產商——Ferrotec正擴大在中國的融資，除了將內地的矽晶圓子公司股權出售籌集資金外，亦在晶圓再生等方面加強在內地業界合作。
報道引述Ferrotec社長賀賢漢指，內地半導體產業有國策支持，在中、美貿易戰的背景下，相信未來10年將出現巨大的商機。故此，集團將與內地的地方政府及民間投資基金合作發展半導體業務，目標要在內地上市。他坦言，與內地政府合作，可以更方便在當地上市，也較容易獲得支援。
他指出，中芯國際(00981)是強而有力的客戶，雖然受到美國制裁，但中方開發速度加快，技術實力反而可能不斷增強，他認為中芯在5年後，即使和美國、韓國即台灣企業相比，也會來到非常好的水平。
他又認為，公司在中國業務擴大，不會對美國業務造成影響，反而因貿易戰受益，因為中企停止從美企進口，會改從其他公司採購。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020