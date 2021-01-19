日本晶片商Ferrotec加強華業務　目標在內地上市

外電報道，日本半導體材料生產商——Ferrotec正擴大在中國的融資，除了將內地的矽晶圓子公司股權出售籌集資金外，亦在晶圓再生等方面加強在內地業界合作。

報道引述Ferrotec社長賀賢漢指，內地半導體產業有國策支持，在中、美貿易戰的背景下，相信未來10年將出現巨大的商機。故此，集團將與內地的地方政府及民間投資基金合作發展半導體業務，目標要在內地上市。他坦言，與內地政府合作，可以更方便在當地上市，也較容易獲得支援。

他又認為，公司在中國業務擴大，不會對美國業務造成影響，反而因貿易戰受益，因為中企停止從美企進口，會改從其他公司採購。

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