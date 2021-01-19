跟大隊睇好 大摩將騰訊目標價上調至720元

騰訊今(19日)即市高位報673.5元；最新報666元，升逾1%。

大摩預計，騰訊去年第4季營收為1,292億元人民幣，按年增長22%，較市場預期的24%略低，以反映公司手機遊戲及金融科技業務正常化。該行認為，從正面的角度來看，騰訊新遊戲發行勢頭健康，例如《天涯明月刀》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》及《決勝時刻：Mobile》，這些遊戲對公司的原有遊戲蠶食程度有限。而《地下城與勇士》手遊的測試服務器最近重新開放，及安桌渠道中較低收入份額的遊戲的潛在毛利率，均為公司提供較佳可持續增長前景，因而上調目標價至720元，相當於今年非通用會計準則市盈率38倍。

瑞信則估計，騰訊末季營收按年增長24%，與市場預期一致。未來可留意重點在手遊產品線及增長前景，另外也可留意其廣告增長前景。該行認爲公司具可見的增長前景，故繼續維持原先評級，目標價735元。

富瑞重申對騰訊首選股的地位，指線上遊戲仍是看重的部分，亦看好其多元化業務和社交生態圈具防守性的特質。目標價及評級均維持不變。

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