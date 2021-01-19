拜登上場後將嚴厲監管　美國銀行業有難？

外電報道，美國候任總統拜登提名兩位經驗老到的官員，接掌兩大華爾街主要監管機構，反映新政府計劃加強管理銀行業，預示華爾街將進入監管趨嚴、法規收緊的新時代。

報道引述消息指，拜登將提名商品期貨交易委員會(CFTC)前主席Gary Gensler出任證管會(SEC)主席，並將任命聯邦貿易委員會(FTC)委員Rohit Chopra，擔任消費者金融保護局(CFPB)局長。分析認為，這兩位人選，對銀行業而言將是壞消息，皆因銀行業者已預期，新政府會推出更嚴格的監管措施。

63歲的Gary Gensler曾任高盛合夥人，曾在前總統奧巴馬執政時期擔任CFTC主席，被華爾街視為頭痛人物，曾推動衍生性商品監管法規。至於38歲的Rohit Chopra則是參議員助理，曾參與協助催生CFPB。

此外，掌理科技業反壟斷事務最高官員以兩人的呼聲最高，其中一位是2002年起數度任職美國司法部的Renata Hesse；另一人選是Juan Arteaga，他曾在2013至2017年任職美國司法部，擔任副助理部長。其他可能被提名的還有保羅魏斯律師事務所反壟斷部門前共同主席Jonathan Kanter，他以批評大型科技公司聞名。

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