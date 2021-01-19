【瑞通推介】恒指創20個月高 資金追最貼價牛證
2021年01月19日 10:37
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚假期休市。恒指上日收報28,862點，升288點(或1%)，連升第三個交易日，再升至近一年高位。今早
向上，曾升逾500點，一度升穿29,400點，創2019年5月初以來的高位。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1.2億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.3億元，反映投資者預期後市將整固。
昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。
滙控(00005)昨為最弱藍籌，逆市下跌2.1%，收報42.05元，失10天線。股份盤中一度低見41.6元，回補今月初留下的上升裂口。消息方面，滙控主席杜嘉祺表示，集團會按監管指引，冀盡快恢復派息，期望股息重回可持續水平，又指集團計劃於未來五年擴大南亞市場，以及發展大灣區財富管理業務。滙控今早回升逾2%，挑戰43元水平。昨有逾2,500萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾110萬元淨流出。今早資金繼續追入滙豐牛證。
美團(03690)昨收漲5.66%於325元，盤中曾升至327元的逾兩個月高位。美團近日宣佈將於今月底關閉美團互助業務。美團今早一度升逾4%，升抵340元，創歷史新高。昨有逾13億元北水淨流入美團。輪證資金流方面，超過4700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1400萬元淨流入。
受惠港股成交高企、北水大舉流入、以及新股上市消息不斷，港交所(00388)上日大成交破頂，盤中高見485元，收升5.15%於482元，14日RSI升至80以上的超買水平，五個交易日累升7.7%。港交所主席史美倫料中概股來港二次上市的趨勢將持續，並透露港交所未來會推出更多產品。港交所今早飆近7%，升至516元破頂。
上日有超過27億元北水淨流入港交所。輪證資金流方面，超過7,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近1,600萬元淨流入。
近期持續跑輸的阿里巴巴(09988)昨先跌後回升，收市企242元，微升0.4%，是ATMX中表現最落後，但連升第四個交易日。阿里今早升逾1%，重返245元水平，暫受制下移中的50天線(248.6元)。昨有近520萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾280萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、中短期購(22855)，行使價：29800點，2021年6月到期，實際槓桿：10.1倍
恒指輕微價外、中年期沽(20798)，行使價：26900點，2021年7月到期，實際槓桿：7.9倍
滙豐輕微價外、中短期購(19114)，行使價：48.05元，2021年5月到期，實際槓桿：9倍
滙豐輕微價外、中短期購(20755)，行使價：46.05元，2021年5月到期，實際槓桿：7.3倍
滙豐輕微價外、中短期沽(19817)，行使價：37.98元，2021年5月到期，實際槓桿：6.3倍
美團輕微價外、中短期購(16494)，行使價：374.88元，2021年5月到期，實際槓桿：5.4倍
美團價外、中短期沽(18034)，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：4.1倍
港交貼價、中年期購(29628)，行使價：531.88元，2021年7月到期，實際槓桿：5.3倍
阿里價外、中短期購(21292)，行使價：289.88元，2021年6月到期，實際槓桿：5.8倍
阿里輕微價外、中年期沽(27517)，行使價：212.88元，2021年7月到期，實際槓桿：4倍
小米輕微價外、中短期購(20787)，行使價：35.23元，2021年5月到期，實際槓桿：4.2倍
小米輕微價外、中短期沽(22135)，行使價：26.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.6倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
全場最高收回價的恒指牛證(51035)，收回價：28496點，槓桿比率：33.1倍
恒指熊證(66771)，收回價：29890點，槓桿比率：41.5倍
滙豐牛證(60131)，收回價：39元，槓桿比率：7.9倍
滙豐熊證(51068)，收回價：46.18元，槓桿比率：7.7倍
美團牛證(50985)，收回價：305.18元，槓桿比率：8.4倍
美團熊證(54942)，收回價：359.88元，槓桿比率：12.6倍
港交牛證(50332)，收回價：425.88元，槓桿比率：5.5倍
阿里牛證(66883)，收回價：226.88元，槓桿比率：11.6倍
阿里熊證(57221)，收回價：259.88元，槓桿比率：12.2倍
小米牛證(56163)，收回價：27.88元，槓桿比率：6.9倍
小米熊證(59967)，收回價：35.88元，槓桿比率：6.1倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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