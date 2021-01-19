陳正犖：內地經濟復甦穩固　人幣繼續睇升

內地經濟去年最終寫下強勁復甦句號，增長從第三季的4.9%上升至第四季的6.5%，好過我們及市場預測，2020年全年增長2.3%。實質家庭可支配收入，從第1至3季累積增長0.6%，改善至全年的按年增長2.1%。

單看12月情況，生產表現跑贏內需。整體固定資產投資增長，從1至11月的2.6%，上升至1至12月的2.9%，略低於預期。房地產投資繼續帶動固定資產投資增長，製造業投資也迅速回升。但是，基建投資放緩且令人失望。消費方面，零售銷售按年增長從11月的5%降至12月的4.6%，亦遜預期。今年網上平台延長「雙十一」網購促銷活動，佔整體零售銷售近四分一的網上商品銷售增長，從1至11月的的15.7％，放緩至1至12月的14.8%。

在大型零售分項中，12月餐飲收入僅按年增長0.4，略為扭轉11月負0.6%的情況。汽車銷售升幅亦由11月的11.8%回落至12月的6.4%。好過市場預期的要數工業增加值，從11月增長7.0%，進一步加快至12月的7.3%。值得注意的是，在寒冷天氣的推動下，採礦活動的工業增加值按年升幅擴大2.9個百分點至4.9%，公用行業供應的工業增加值增長，則提升0.7個百分點至6.1%。

我們相信內地經濟潛在的增長動力，將於近期新一波疫情帶來下行風險後延續，農曆新年假期期間，內地政府可能在全國范圍內，對旅行和度假活動採取更嚴格的控制措施，消費服務受到的打擊或比預期的嚴重。但是，我們對2021年中期前景仍充滿信心，疫情風險不會使2021年內地經濟增長脫離軌道，這主要受到消費追落後及工業資本支出上升週期重啟所帶動。

我們預期人民銀行將繼續退出疫情時的貨幣政策，但退市步伐可能會採取更謹慎態度。我們維持預測2021年內地不加息，不降準，但人民銀行或更加積極主動地進行公開市場操作，以保持足夠的流動性以支持復甦。我們認為今年資本流入將大大超過資本流出，人民幣到年中會突破6.3。到年底甚至有機會突破6算，中國股票中線仍呈現投資價值。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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