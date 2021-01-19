【高盛推介】港交所升穿500元 留意新上市貼價牛證
2021年01月19日 10:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所(00388)近期表現強勢，當中昨日突破480元，收市升約5.1%。今早繼續發力上升，早上高開約0.5%後隨即升幅擴大，最高見525元，為連續第三日再創歷史新高。現報518.5元，升約7.6%，跑贏大市及連續第五日上升，累計至今升逾15%。
觀察個股輪證資金流向，可見認沽證及熊證於上周五獲資金沽出後，昨日獲資金轉向部署，分別錄得約1,020萬及570萬元資金流入。
投資者如看好，牛證方面的貼牛選擇可留意新上市的港交牛(51143)，與現價有約68.3元收回距離，收回價450.18元，行使價448.18元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，新上市貼牛。並可留意同屬貼牛的活躍條款港交牛(65259)，收回價445.18元，行使價443.18元，換股比率500，槓桿比率6.6倍，活躍條款貼牛。認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的高槓桿港交購(29154)，行使價502.08元，2021年04月07日到期，實際槓桿7.5倍，貼價、高槓桿。並可留意價外幅度約3%，年期約5個月的港交購(14200)，行使價534.08元，2021年06月29日到期，實際槓桿5.7倍，相近條款產品中，槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬行使價380元以上產品中，槓桿最高之一的港交沽(29149)，行使價388.68元，2021年06月25日到期，實際槓桿8.0倍，行使價380元以上產品中，槓桿最高之一。並可留意年期約5個月的高槓桿港交沽(28855)，行使價373.68元，2021年06月23日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、低街貨。
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