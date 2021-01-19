邵志堯：辛丑年運程的預示　有咩商機？

庚子鼠年令地球上每一個人都刻骨銘心，難以忘懷，但今次疫情所帶來的餘波仍然沒完沒了，並將影響帶到辛丑牛年之中。筆者常常強調，術數是一門推理遊戲，以年底已發生的狀況去推斷來年便會更靠譜，紫微斗數是古人遺留下來的智慧，筆者嘗試從來年的四化去為大家估算有哪些可以放膽做，有哪些需要提防。

紫微斗數中每一個天干都為不同星作四化，辛年的四化是巨陽曲昌，巨門星化禄、太陽星化權、文曲星化科和文昌星化忌，每一個人都有上述四顆星但散落的宫位不一樣，巨門主口舌，化祿主得財，顯示明年繼續是網紅KOL的世界，仍是大旺的行業，尤其是對於巨門星坐落於事業宫和財帛宫的人為甚。

太陽星是一顆燃燒自己照亮他人的星，四化中以化權最佳，也是看看坐落在甚麼宫位，顯示你需要在這崗位要作多一點無私的奉獻才可相應獲取應得的權力。

文曲主非技藝的才能，它也呼應巨門化祿KOL得財這個行業，有特别才能容易出名是為化科，古代要入相需要中科擧才行，若文曲落在事業宫即代表事業會有所名氣，落在父母宫可代表父母或老闆會因此出名，常言道有名自然有利，名和利是雙生兒，尤其是在互聯網發達的世界。

最後是文昌化忌，文昌是指學術文書官非一類，故讀書莘莘學子常常請文昌塔和文昌筆作保佑，但是文昌一旦化忌便預示着文件上出錯招致損失，或契約上的糾紛引致訴訟。今年疫情的關係令很多企業經營困難而出現倒閉和賴債，來年會有大量錢銀轇轕的官司出現，這就是拜文昌星化忌所致，在田宅宫即物業買賣或租賃出現糾紛，在事業宫則和生意上夥伴出問題，就算明年怎樣小心文書也不易避開，因為很多事情是今年種下的因，才有下年的果。

今天以紫微斗數去解釋明年的狀況也可以說是有迹可尋，古人留下來的智慧不得不來一個讚。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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