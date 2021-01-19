投資新趨勢！分析指中國將引領亞洲ESG發展

外電報道，中國的環境、社會和公司治理(ESG)交易所交易基金(ETF)資產過去兩年增長了17倍，相信此後中國勢將實現亞洲相關投資的最快增長。

報道引述分析指，中國發展可再生能源和電動汽車的行動將推動更多資金流入ESG相關ETF，促使亞洲今年的相關資產成長20%。即使經過過去兩年的資產增長，中國在亞洲ESG ETF資產管理規模中所佔比例也只是略多於10%。日本位居榜首，佔到400億美元ESG ETF的80%左右。

整體而言，亞洲落後於北美和歐洲，僅佔全球2,180億美元ESG ETF的不到五分之一。除了新投資的流入，強勁的業績亦促進中國的資產增長。在紐約交易的KraneShares MSCI中國環境指數ETF過去12個月大漲132%，在香港交易的Global X中國潔淨能源ETF過去一年亦升逾倍。

分析又指，穩健的回報，以及打造更具彈性的投資組合的需求，正在吸引投資者進入亞洲的ESG板塊。報道引述瑞士銀行的調查顯示，四分之三的家族理財室已經在進行一些可持續的投資，顯示ESG對投資者愈來愈有吸引力。

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