運費飛升及貨運公司拒載　英歐貿易遇阻　

在去年底正式達成脫歐貿易協議後，英國的企業正努力從事英歐貿易業務。可外媒引述數據顯示，愈來愈多的貨運公司拒絕將貨物從歐洲運往英國，且運費不斷上升，對英歐貿易造成障礙。

報道指出，為超過10萬家供應商、零售商、託運人、物流服務提供網絡的德國軟件公司Transporeon表示，今年運費比去年第三季上升了47%，單是元月首周就急升39%。

此外，數據顯示一些貨運代理公司即使已與客戶簽約，但若內容是將貨物運送到英國時，或遭到拒絕，據講元月首周的拒絕率較去年第三季升102%，第二周升至168%。

不過，相關情況可能與英國疫情有關，事緣英國的新冠病毒變種，法國隨即關閉對英國邊境，並要求貨運司機須有陰性證明，這讓許多司機滯留在英國。業內估計英法之間卡車司機約有8成受僱於歐洲公司，惟貨運代理公司拒絕將貨物從德國、意大利、波蘭運到英國。

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