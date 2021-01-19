嚴寒來襲！中日韓鬥搶液化天然氣　近月氣價急飆近3倍

未知是否去年新冠肺炎疫情影響全球製造業生產，令天氣有所變化。今個冬季嚴寒來襲，東亞普遍要應付非一般的寒流，能源保暖需求大增。外媒報道，中國、日本及南韓3國狂搶液化天然氣(LNG)，令氣價近月急升約3倍，而最大的LNG進口國的日本已經發出警訊，但受限於運輸船不足，緊急增購尚未有大進展。

報道指出，日方各電力公司已經在去年底下令，對LNG能拿到多少就拿多少，全力從海外搶購，惟遇到中國及南韓加入搶購行列，需求量急增，LNG的亞洲現貨價格截至1月中旬達到每100萬BTU(英國熱量單位)超過30美元。

日本是全球最大液化天然氣進口國，主要從澳洲採購，近一個月的運費已經上漲逾5成，達到每100萬BTU 1.45美元，故欲另闢管道從一向價穩的美國採購，但是也遇歐洲嚴寒各國增購LNG，致令致運輸船運能嚴重不足，短期內難解困境；而美國的LNG亦應聲上揚，已經升至2010年以來的新高水平。

有分析指，中國增購液化天然氣，不止是這波嚴寒的問題，而是在能源轉型需求，減燃煤增天然氣供應，僅2020年就比2019年增購約1成，而日本同期則減量進口約5%。

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