陳炳強：港股上望31000點　港交所待回調再吸

北水湧入，港股周二(19日)表現強勁，資深股評人陳炳強指，現階段有調整也不會大， 預計升至2018年中的高位約31,000點，才會遇較大阻力，26,800點則是支持位。他指保守投資者可待調大市略為調整後入市。

汽車股近日走勢跑輸大市，陳指雖內地消費不及預期大，但工業生產及經濟復甦步伐方面都所回升，理應對該板塊有支持，奈何之前升勢太急，資金輪動下，短期難重拾向上動力。有貨投資者如不急於套現，可繼續持貨，長遠仍有上望空間。

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