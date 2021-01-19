鄧聲興：合景悠活前景樂觀
2021年01月19日 11:10
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合景悠活(03690)公布，計劃收購雪松智聯科技集團80%股權，現金代價為13.16億元人民幣。雪松智聯科技集團是中國的雪松集團旗下智慧城市服務運營商。截至去年12月31日止，雪松智聯科技集團在管面積合計超過8,600萬平方米。收購後，預計集團整體在管面積將突破1.2億平方米。同時，收購事項可產生協同效應，集團從而成為全國性及全產業鏈發展的智慧運營服務商。通過整合資源，打造專業城市生活服務品牌，助力新型智慧城市建設。加上內地近日物管業經營權限獲放寬，有助物管股份做好。集團前景樂觀。向上阻力位為10元，向下支持位為7元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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