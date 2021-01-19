證監會指關注虛擬貨幣　疫情下持牌機構如常運作　

證監會副行政總裁兼仲介機構部執行董事梁鳳儀稱，留意到去年第4季出現許多投資欺詐案，在社交平台或通訊軟件上，有人自稱分析師給予投資「貼士」，慫恿投資者買入股票，如「微信女」，亦有分析師舉報遭人假冒身份，正調查有關事宜，並呼籲投資者要小心所謂的「投資貼士」。

她指出，信奉「貼士」，而不理會企業的基本面及投資風險是香港的投資文化，要解決相關問題，要從投資者教育入手，該會亦已設立社交平台Facebook發布資訊，包括慎防欺詐活動，又認為透過社交媒體進行投資者教育是好的方法。

梁提出，由於新冠肺炎疫情，不少人在家工作，加上現時市場上有很多投資機會，觀察到最近有新的投資者入市，作為市場監管者關注投資者承擔的風險、投資者對市場上產品的理解是否足夠，而投資者本身亦需要留意投資的公司有否作出誤導陳述等。

另外，她提到，該會亦關注虛擬貨幣，早前已制定虛擬資產交易平台的發牌制度，相信適當規管對投資者保障有利，而政府就虛擬資產服務發牌制度進行公眾諮詢。

她表示，作為監管機構需要具有前瞻性的思維，而監管部門已正關注市場2大主題，分別是數碼化和科技，以及「環境、社會、企業管治」(ESG)。

梁鳳儀直言去年非常不尋常，新型肺炎疫情及地緣政治等，市場承壓，但香港的持牌機構仍能如常運作；並強調，證監會不能降低合規的要求及對大眾的保障，以維持市場如常運作。

她指，去年「北水」流入本港市場，令成交倍增，有關趨勢目前仍然持續；並料在美國上市的中概股回港二次上市的趨勢亦持續，市場亦錄得破紀錄的利潤。

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