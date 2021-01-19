港元拆息︰1個月跌至0.113厘
2021年01月19日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.03厘；1星期企0.05厘水平；與樓按相關的1個月微降至0.113厘；3個月為0.25厘。
19/1/2021
隔夜 0.03813厘
1星期 0.05518厘
2星期 0.07518厘
1個月 0.11304厘
2個月 0.17536厘
3個月 0.25000厘
6個月 0.47679厘
12個月 0.63250厘
18/1/2021
隔夜 0.04188厘
1星期 0.05589厘
2星期 0.08125厘
1個月 0.11714厘
2個月 0.18625厘
3個月 0.27161厘
6個月 0.48161厘
12個月 0.64000厘
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