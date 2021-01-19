溫天納：股市今年先高後低　上半年可望32000點

恒指今(19日)開市後飆升逾600點，創29,571點的逾一年半高位。資深投資銀行家溫天納則認為，港股今年將處於先高後低的格局。

他認為股市上半年可達32,000點，除了拜登對華政策或會緩和外，內地經濟數據比市場預期強，令股市表現向好。未來首2季走勢需特別注意兩會及十四五規劃，相信不會特別扭轉形勢。

他續指，上半年達至高位後，還有考慮疫情變數，疫苗在歐美等地已有一定接種規模，市場已預先反映對經濟復甦的衝擊，惟疫苗是否能令經濟復甦仍是未知之數。他表示，第3、4季出現超復甦有一定難度。

不過他補充，今年不會有黑天鵝事件，相信股市支持位在今年開盤水平，即27,000至28,000點。

拜登上任簽署的12項行政命令中，並沒有包括對華企的科技制裁，相信他會開放兩地之間的交流，對設備、交通運輸、製造業及出口板塊有正面的幫助。

十四五規劃將利好新能源及內需板塊，惟他提醒升幅達2至3成的股份不健康，或會在爆上後急跌，因此不宜作短線投資。

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