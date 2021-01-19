星展銀行指近半香港中小企客戶已完全數碼轉型

星展銀行(香港)行政總裁龐華毅稱，疫情下香港中小企嚴重受創，目前香港有34萬中小企，代表本地98%商業交易。由於中國和香港貿易連接緊密，一些依賴旅遊業的中小企因內地遊客無法來港消費而影響生計，相反，與中國貿易相關的中小企則恢復較快。

他指，數碼化為銀行一大機遇，疫情前中小企開戶難及融資方面的痛點突出，惟疫情加速數碼化進程，現時中小企網上開戶8至20分鐘便可完成，該行近半香港中小企客戶已完全數碼轉型。他引述報告表示，中小企平均花40%時間在非核心業務上，而數碼化讓中小企有更多時間處理核心業務。

同時，他認為，大灣區對香港銀行而言是進入內地市場的橋樑，該行本地企業及內地企業客戶各佔一半。

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