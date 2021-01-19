海豐國際發盈喜 料去年純利最多增60%
2021年01月19日 12:02
東網電視更多新聞短片
海豐國際(01308)公布，預期截至2020年12月31日止年度的股東應佔綜合純利按年將會大幅增加50%至60%。
董事會認為，該增加主因(1)截至去年12月31日止年度的貨櫃箱航運及物流服務需求較2019年同期有所增加；(2)集團持續拓展亞洲市場；及(3)集團營運效率整體提升，導致每標準箱成本下跌的合併影響所致。
於該公告日期，公司正落實截至去年12月31日止年度的綜合年度業績。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020